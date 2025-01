Kvaratskhelia al Psg: "Qui per il progetto. Voglio vincere subito" Il georgiano è stato ufficializzato e ha rilasciato la sua prima intervista in Francia

Annunciato ieri dal Psg, Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato la sua prima intervista a Psg TV poco dopo la firma sul contratto.

Sei un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain.

"È un onore poter indossare la maglia del PSG. Per me è un sogno giocare per una delle squadre più grandi del mondo. Sono molto orgoglioso, è un sogno e combatteremo insieme per realizzare i nostri sogni. Sono molto felice".

Cosa ti ha spinto a venire qui?

"Il progetto è ciò che mi ha convinto a venire qui. So cosa vuole raggiungere il club e come funziona con i giocatori. È in linea con chi sono, molti grandi giocatori hanno giocato qui, quindi non ci ho pensato molto quando ho avuto l'opportunità di venire a Parigi".

Conosci già alcuni giocatori del club?

"Conosco alcuni giocatori, sì. Fabian (Ruiz), con cui ho giocato al Napoli. E conosco Gigio (Donnarumma), con cui ho parlato prima di venire al Paris Saint-Germain".

Lavorerai con Luis Enrique...

"È uno dei migliori allenatori al mondo, so che imparerò molto lavorando con lui e sono molto felice di essere allenato da Luis Enrique".

Quali sono i tuoi obiettivi a Parigi?

"Voglio sperimentare nuove sfide venendo qui a Parigi, nuovi sogni, nuovi obiettivi. Voglio migliorare in modo da poter aiutare il team il più possibile e dare il massimo."

Stai anche scoprendo il campus, quali sono le tue impressioni?

"Il Campus è incredibile, abbiamo tutti gli strumenti necessari per raggiungere grandi traguardi, anche con i giovani che sono qui. Hanno ciò di cui hanno bisogno per crescere e progredire. È importante per i giovani, e anche per la squadra professionistica".

Un messaggio per i tifosi?

"Voglio incontrarli presto e non vedo l'ora di provare grandi emozioni con loro. Sono molto felice di unirmi a loro qui e li vedrò molto presto".