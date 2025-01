Delirio Napoli a Capodichino: migliaia di tifosi accolgono la squadra Più di 5mila sostenitori partenopei festeggiano gli azzurri di ritorno da Bergamo alle 3 del mattino

Entusiasmo alle stelle a Capodichino dopo il successo di Bergamo sull'Atalanta. Il Napoli è tornato a casa e ad accoglierlo nel cuore della notte ha trovato una folla di tifosi festanti. Circa 3.500 persone che hanno portato in trionfo gli azzurri dopo un successo che li candida apertamente per lo scudetto. Una bolgia che ha costretto il bus della squadra a una lunga attesa prima di poter lasciare l'aeroporto. E anche Conte si è lasciato andare, presentandosi con un megafono per ringraziare e parlare con i tifosi.