Il Napoli si gode il miglior Lukaku della stagione L'attaccante del azzurro tra i top attaccanti europei per gol e assist

Il Napoli capolista ha perso Kvaratskhelia, ma si gode il miglior Lukaku della stagione. Il belga, fortemente voluto da Conte e sempre discusso, ha alzato il suo rendimento, dimostrando di essere l'attaccante più importante della squadra azzurra. Con quella a Bergamo ha segnato 8 reti in campionato su 19 presenze, non è uno score da record ma comunque importante, a cui vanno aggiunti però ben 6 assist (più uno in Coppa Italia e quello per Di Lorenzo col Verona, non conteggiato in quanto autogol). In totale sono quindi 14 contributi al gol quasi equamente divisi tra reti e assist: è proprio questo il dato rilevante. Il belga sa calarsi nel ruolo di finalizzatore ed allo stesso tempo fa ciò in cui pochi altri centravanti riescono: mandare i compagni in gol.

Infatti, considerando i pari ruolo nei top-5 campionati europei, Lukaku è uno dei soli sette attaccanti centrali ad aver collezionato almeno 5 gol e 5 assist. Lukaku è preceduto unicamente dal colosso Harry Kane e dagli astri nascenti Marmoush e Isak; nessuna punta della Serie A è presente in classifica. Ma Conte aspetta comunque i rinforzi per il mercato di gennaio: Danilo si libererà dalla Juventus solo la prossima settimana, e poi firmerà per il Napoli. Questo consentirà a Rafa Marin di partire in prestito, destinazione Villarreal. Il ds Manna proverà ancora a prendere Garnacho del Manchester United: atteso un nuovo incontro per provare ad abbassare la richiesta di 70 milioni.