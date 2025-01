La Juventus fa fatica a segnare, ma Conte non si fida Solo un pari in Champions per i prossimi avversari del Napoli. Difesa, arriva il "no" di Danilo

Napoli spettatore interessato della sfida di Champions League tra la Juventus e il Club Brugge: ennesimo pareggio per i bianconeri, che confermano la difficoltà a fare gol. Ma Antonio Conte non si fida, anche perché i bianconeri si stanno rinforzando sul mercato: corsa contro il tempo per tesserare l'attaccante del PSG Kolo Muani in tempo per la sfida di sabato al "Maradona", mentre è già arrivato il terzino Costa. Bianconeri ancora imbattuti in campionato, ma molto attardati in classifica. Il Napoli, invece, è saldamente al primo posto, anche se l'Inter può teoricamente raggiungerlo al comando avendo una partita in meno. Conte ha pochi dubbi di formazione: si va verso la conferma della squadra che ha battuto l'Atalanta, anche se c'è la speranza di poter convocare Alessandro Buongiorno. Il difensore è fermo da oltre un mese per un infortunio alla schiena.

E' guarito ed è a disposizione, ma deciderà l'allenatore se impiegarlo. Probabile un suo ritorno con la Roma il prossimo 2 febbraio, quando dovrebbe di nuovo indossare la maglia da titolare. E a proposito di difesa, il Napoli ha incassato il "no" di Danilo, che ha scelto di tornare in Brasile. Sembrava fatto l'accordo col club azzurro, ma ha prevalso una scelta di vita per il giocatore della Juventus. Il ds Manna potrebbe virare su Pongracic della Fiorentina, che consentirebbe a Rafa Marin di andare in prestito al Villarreal. Si tratta ancora, invece, per Garnacho: il Napoli conferma la sua offerta di 50 milioni al Manchester United.