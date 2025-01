IL PIZZINO SPOT di Urgo: Gol e scongiuri C'è chi continua a non capacitarsi della vittoria del Napoli a Bergamo

La Gazzetta dello Sport continua a non capacitarsi della vittoria del Napoli a Bergamo, facendo rilevare due aspetti interessanti. Il primo è che la squadra azzurra "non sempre potrà segnare 3 gol con 3 tiri in porta", mentre il secondo (ancora più arguto) è che "non sempre potrà contare su tutti i titolari". Quanto al primo rassicuro i colleghi rosiconi: basterà spesso segnare anche un solo gol per vincere (di corto muso). In merito al secondo punto, invece, dopo aver ricordato che il Napoli gioca senza Alessandro Buongiorno già da più di un mesetto, non resta che fare i dovuti scongiuri.