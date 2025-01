Il "Maradona" pieno spingerà il Napoli, ma Conte non è il "capo popolo" L'allenatore sente l'entusiasmo della tifoseria, ma si limita solo ai ringraziamenti senza proclami

Un "Maradona" pieno, sold out ancor prima della vendita libera. La festa del post Bergamo fa da apri pista a una serata, quella di sabato, che si preannuncia speciale: a Napoli c'è il pieno di entusiasmo, per una squadra ufficialmente in lotta per lo scudetto e che, Inter a parte, ha già staccato le rivali. Compresa proprio la Juventus, alla vigilia del campionato data come una delle sicure favorite. I bianconeri arrivano alla gara di ritorno ancora imbattuti, ma con 13 punti di distacco e un attacco sterile. Non a caso Thiago Motta aspetta i rinforzi: Kolo Muani in avanti, Veiga in difesa e Costa nel ruolo di terzino. Forse solo quest'ultimo sarà a disposizione nella sfida di sabato sera. Conte, invece, è pronto a confermare la formazione che ha battuto l'Atalanta sabato scorso.

Non dovrebbe esserci Alessandro Buongiorno, sulla via del recupero ma non ancora pronto: possibile il suo ritorno nella prossima sfida, quella contro la Roma all'Olimpico. Sarà comunque l'allenatore a fare il punto della situazione, nella conferenza stampa di oggi a Castel Volturno. Intanto la società prova a muoversi sul mercato: sfumato Danilo in difesa, è diventato difficile anche l'obiettivo Garnacho, col Manchester United che non vuole abbassare le pretese: resta ferma la richiesta di 70 milioni di euro, mentre il Napoli non andrà oltre i 50. Anche per questo è tornato di moda il nome di Adeyemi del Borussia Dortmund: 23enne tedesco con un costo inferiore, ma che non ha ancora deciso se lasciare la sua squadra a gennaio.