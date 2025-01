Garnacho obiettivo complicato, l'alternativa concreta è Adeyemi del Dortmund L'attaccante del Manchester United costa troppo. Il Napoli vira sul talento tedesco

Napoli a caccia dell'erede di Kvaratskhelia. Garnacho resta il primo obiettivo, ma la trattativa è sempre più complessa. La prima alternativa gioca in Germania. Il ds Manna con il Borussia potrebbe chiudere tra i 45 e i 50 milioni di euro: a Dortmund sono dentro il ciclone dell’esonero di Sahin e in piena rivoluzione tecnica, e così gradualmente la storia s’è riaperta.

Autorizzati anche i colloqui con il giocatore: va convinto lui. Va superata la sua ritrosia: non vorrebbe lasciare la Bundes a gennaio ed era attratto dalla prospettiva di sbarcare in Premier d’estate. Ieri, però, ha avuto un contatto diretto con Conte, al telefono: insomma, il Napoli è in pressing.