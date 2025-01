Conte non spegne l'entusiasmo, e per ora il mercato non lo preoccupa L'allenatore azzurro parla perfino di abbondanza riferendosi a Gilmour e Raspadori che giocano poco

Alla Juventus il nuovo acquisto Kolo Muani non è bastato per battere il Napoli, che vince la settima partita consecutiva nonostante l'addio di Kvaratkshelia. Conte perde i pezzi, considerando anche l'infortunio piuttosto serio di Olivera e il rientro di Buongiorno ancora non precisato. Eppure l'allenatore non fa drammi, anzi: parla di abbondanza riferendosi a chi come Raspadori e Gilmour sta trovando poco spazio. Ma il ds Manna non vuole chiudere il mercato - che terminerà lunedì prossimo a mezzanotte - con un Napoli più debole. Si lavora al sostituto di Kvara, che potrebbe essere uno tra Adeyemi e Garnacho, senza escludere altri nomi. Intanto il mercato non condiziona l'allenatore, che promette ai tifosi di non spegnere il loro entusiasmo.