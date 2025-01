Napoli, domani la ripresa degli allenamenti: domenica la sfida con la Roma Dopo la vittoria contro la Juventus Conte ha concesso tre giorni alla squadra azzurra

Tre giorni di pausa il Napoli quest’anno non li aveva mai avuti. Conte ha sempre dato al massimo 48 ore di riposo. Dopo la sfida con la Juventus è arrivato un premio per Di Lorenzo e compagni. Domenica, lunedì e martedì di ferie per gli eroi del Maradona. Da domani, dunque, si torna a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma.