Napoli, aspettando i rinforzi c'è la Roma nel mirino Ripresi gli allenamenti, mentre il ds Manna lavora per Comuzzo e insiste per Garnacho

Dopo tre giorni di riposo il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della trasferta di domenica sera in casa della Roma: altro match difficile, dopo i successi contro Atalanta e Juventus. Conte non avrà a disposizione l'infortunato Olivera, che sarà sostituito da Spinazzola. Da valutare il rientro di Buongiorno, ormai vicino al completo recupero. Ma questi sono anche gli ultimi giorni di mercato, e il ds azzurro Giovanni Manna intensifica le operazioni per portare due rinforzi ad Antonio Conte. L'obiettivo principale resta l'erede di Kvaratskhelia: si aspetterà fino a venerdì una risposta dal Manchester United, che continua a dire no ai 50 milioni più bonus offerti dal Napoli.

La sensazione è che il club inglese voglia aspettare il più possibile per mettere alle strette De Laurentiis, che comunque non intende alzare ancora la proposta. Difficile arrivare ad Adeyemi, considerata la prima alternativa: l'esterno tedesco preferisce la Premier League alla Serie A. Il Napoli ha chiesto anche l'olandese Noa Lang al PSV, ricevendo per ora un "no". Manna lavora anche a un rinforzo in difesa: Rafa Marin attende il via libera per il prestito al Villarreal, ma prima deve arrivare un sostituto. Si insiste per il giovane Comuzzo della Fiorentina, ma al Napoli piace anche Pongracic, sempre della squadra viola. Dalla Turchia si parla anche di un interesse per Nelsson, difensore danese che il club azzurro vorrebbe in prestito.