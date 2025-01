Il Napoli vuole Comuzzo: pronti 30 milioni per il giovane talento Il ds del Napoli Giovanni Manna pronto a chiudere con la Fiorentina. Rafa Marin potrà partire

In casa Napoli si guarda alla difesa, sia quella di oggi che di domani: alla ripresa degli allenamenti l'allenatore Antonio Conte ha ricevuto buone sensazioni da Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale, reduce da diverse settimane di stop per un infortunio alla schiena, sembra vicino al rientro. Da valutare se sarà pronto già per la trasferta di Roma di domenica sera, o se sarà più saggio aspettare la successiva gara, quella in casa contro l'Udinese. Ma per l'ex Torino si profila quantomeno una presenza in panchina.

Ma intanto il ds Giovanni Manna pensa alla difesa di domani: il mercato è aperto, ma il tempo stringe, visto che lunedì a mezzanotte chiuderanno tutte le operazioni. C'è una trattativa aperta per il giovane Pietro Comuzzo, 19 anni, classe 2005 e sorpresa di questa stagione della Fiorentina. Autentica promessa, piace molto al Napoli, che aveva già offerto 20 milioni. Il club viola, probabilmente, ne chiede il doppio, ma il ds del Napoli ha pranzato con l'agente del giocatore per spingere verso una soluzione. Comuzzo libererebbe Rafa Marin, destinato al Villarreal. Tentativo che si farà anche per Alejandro Garnacho del Manchester United. In questo caso niente rilanci: il Napoli non va oltre i 55 milioni offerti nei giorni scorsi. La speranza è che gli inglesi, entro il fine settimana, possano finalmente accettare questa offerta.