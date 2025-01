Olivera, i tempi dell'infortunio potrebbero allungarsi Problema al polpaccio per il terzino sinistro del Napoli

Preoccupa in casa Napoli il recupero di Mathias Olivera. L’infortunio al soleo della gamba sinistra ha bloccato il terzino mancino alla vigilia della sfida con la Juventus. Un imprevisto che ha portato alla titolarità di Leonardo Spinazzola in quella zona del campo. L’ex Roma è stato molto bravo contro i bianconeri. Il suo utilizzo potrebbe avere un seguito anche nel prossimo mese di febbraio. Le possibilità che l’uruguagio possa tornare prima sono al momento remote. I problemi alpolpaccio sono sempre da definire e siccome al momento non c’è possibilità di stabilire una data c’è lapossibilità di vedere in campo Olivera contro l’Inter al Maradona. Naturalmente sono solo previsioni. Può anche darsi che il ragazzo riesca ad avere un risultato veloce per far tirare il fiato a Spinazzola. Al momento, però, nessuno si può sbilanciare. Si era pensato ad un rinforzo per evitare di andare in emergenza ma da quel lato può giocare anche Pasquale Mazzocchi che alla Salernitana era molto bravo come mancino.