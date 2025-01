Napoli, week end cruciale tra il mercato e la lotta al vertice Domenica sera il delicato match contro la Roma aspettando la fine del mercato lunedì notte

Il Napoli entra in un week end a doppia corsia, fondamentale per il campionato e il calciomercato. In casa azzurra si lavora su un doppio fronte a dir poco intenso. Da un lato c'è Conte che a Castel Volturno prepara la sfida in casa della Roma di domenica alle 20,45. Il Napoli scenderà in campo già conoscendo il risultato del derby di Milano, con l'Inter che potrebbe perdere terreno. Un potenziale vantaggio, ma solo in caso di risultato favorevole. Se i nerazzurri dovessero vincere, la squadra di Conte dovrà gestire una pressione aggiuntiva. E intanto la Roma di Ranieri è in crescita: ieri ha conquistato i playoff di Europa League battendo in casa 2-0 l'Eintrach Francoforte.

Il nuovo allenatore, che tornò sulla panchina giallorossa proprio nella gara d'andata contro il Napoli, ha ridato sicurezze. Conte, invece, dovrà rinunciare ancora a Buongiorno, il cui rientro è probabilmente rimandato. Fuori anche Olivera, che sarà sostituito da Spinazzola. E intanto l'allenatore attende ancora i rinforzi, quando mancano ormai solo tre giorni alla chiusura del mercato. Il ds Manna proverà a chiudere oggi per il difensore Comuzzo della Fiorentina, con Rafa Marin pronto per il prestito al Villarreal. Resta un giallo il sostituto di Kvaratskhelia: sfumato Adeyemi, sembra difficile anche arrivare a Garnacho. No del Psv per Noa Lang, mentre spunta il 25enne belga Amuzu. Un'alternativa low cost per sostituire il georgiano: ma anche in questo caso l'ultima parola spetterà a Conte.