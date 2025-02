Il Napoli aspetta la Roma e l'erede di Kvaratskhelia: ma niente "colpaccio" Per sostituire il georgiano arriverà il francese Saint-Maximin. Domani sera la sfida all'Olimpico

Tra campionato e calciomercato. Il Napoli è pronto a riprendere la corsa in campionato dopo le due esaltanti vittorie contro Atalanta e Juventus. Domani alle 20.45 a Roma un'altra sfida impegnativa, contro la squadra di Ranieri in ripresa e fresca di qualificazione ai playoff di Europa League. E proprio l'impegno di giovedì potrebbe condizionare i giallorossi, mentre la squadra di Conte sarà reduce da una regolare settimana di lavoro. Lo sguardo è rivolto al big match, ma anche al derby che si giocherà poco prima: domani alle 18 l'Inter sfida il Milan in una partita come sempre indecifrabile. Un pareggio o una sconfitta per i nerazzurri permetterebbero al Napoli di allungare in attesa del recupero con la Fiorentina, che probabilmente si giocherà il 6 febbraio.

Ma Conte chiede di guardare solo in casa propria, e all'Olimpico dovrà fare ancora i conti con le assenze di Buongiorno (in forse anche per la panchina) e di Olivera. Pronti in difesa Juan Jesus e Spinazzola. Ma sono anche ore frenetiche per il mercato: lunedì a mezzanotte chiude la sessione invernale, e oggi dovrebbe essere la giornata giusta per l'erede di Kvaratskhelia. Sfumati Garnacho e Adeyemi, il prescelto è Saint-Maximine del Fenerbache, ma in prestito dall'Arabia. Francese di 27 anni, era considerato un grande talento prima di allontanarsi dall'Europa. Un'operazione a titolo temporaneo e low cost, prima di fare altre valutazioni per l'estate. Si lavora anche per il difensore Comuzzo, con la Fiorentina che continua a chiedere 40 milioni.