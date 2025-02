IL PIZZINO SPOT di Urgo: Stringato e multitask Tanti gli obiettivi di mercato sfumati, ma gli azzurri danno garanzie

Rassegnati a non vedere in azzurro Danilo, destinato pare al Brasile a causa della saudade della moglie, Milan Škriniar, che ha voluto congiungersi con José Mourinho al Fenerbahçe, l'ondivago Garnacho e il misterioso Adeyemi, non restava che andare avanti con quel poco (o quel molto) che il Napoli aveva a a disposizione per costruire un roseo futuro.

Rrahmani, infatti, ci fa sapere che ora dopo 5 anni è diventato un leader e può fare a meno anche di Alessandro Buongiorno. Insomma il Napoli stringato e multitask sembra funzionare a dovere, purché non si cominci a suonarsela e cantarsela da soli.