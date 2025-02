IL PIZZINO SPOT di Urgo: Averci provato Il Napoli al palo sul mercato in attesa che finisca quanto prima questo ennesimo inutile tormento...

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, firma del portale Relevo, ha dichiarato, nella trasmissione Marte Sport Live di Radio Marte, condotta dall'amico Dario Sarnataro insieme a Emanuela Castelli, in merito al (presunto) tentativo del Napoli di prendere Allan Saint-Maximin: "Sono ore veramente caldissime, perché sta succedendo tutto e il contrario di tutto". Vorrei dire al bravo giornalista che, in realtà, non sta succedendo un fico secco e il Napoli è, come suo solito, al palo, in attesa solo che finisca quanto prima questo ennesimo inutile tormento. Almeno potrà dire di averci provato.