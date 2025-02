Alessandro Buongiorno torna tra i convocati dopo 47 giorni Il difensore del Napoli dovrebbe partire dalla panchina nella sfida di questa sera all'Olimpico

Finalmente Alessandro Buongiorno torna a disposizione. Antonio Conte ha convocato il difensore per la partita dell’Olimpico, sei settimane dopo l’infortunio. Da vedere se l’ex Torino sarà già rischiato tra i titolari, anche se la sensazione è che dall’inizio possa partire ancora Juan Jesus, che l’ha rimpiazzato al meglio nelle ultime sei partite, in cui sono arrivate altrettante vittorie. Era il 16 dicembre scorso, ormai un mese e mezzo fa, quando il Napoli comunicava che “Alessandro Buongiorno siè infortunato in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, unafrattura ai processi trasversi di due vertebre lombari”. Si prevedeva uno stop di una quarantina di giorni e così è stato. Già, perché adesso il difensore azzurro è tornato abile e arruolabile.