Napoli frenato a Roma: la fuga in vetta è rimandata Gli azzurri si fanno raggiungere dalla Roma e non approfittano del pareggio dell'Inter

Un gol di Angelino in pieno recupero chiude la striscia di sette vittorie consecutive del Napoli. All'Olimpico la Roma acciuffa l'1-1 e fa un regalo all'Inter, fermata dal Milan, sempre sull'1-1, nella stracittadina del tardo pomeriggio. Rimangono quindi tre i punti di distanza tra i partenopei in vetta (54) e i nerazzurri (51): gli uomini di Simone Inzaghi devono però giocare in settimana la prosecuzione della partita contro la Fiorentina. Sono invece trentuno i punti della Roma, ormai lontana dalle posizioni di vertice e più concentrata sulle coppe. Proprio per questo motivo Claudio Ranieri, a tre giorni dal quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, lascia inizialmente in panchina Hummels, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers, Dybala e Dovbyk. Senza i suoi giocatori migliori, la Roma fatica ad organizzare la manovra. Il Napoli fa la partita con quasi il 60% del possesso palla e sblocca il risultato al 29' grazie a due ex della partita.

L'ex di turno Juan Jesus mette in crisi Mancini con un lancio per l'altro ex Spinazzola, che si presenta davanti a Svilar e lo batte con un pallonetto preciso. La squadra di casa è chiamata a reagire, ma si accende solamente nel recupero con un colpo di testa di Ndicka neutralizzato da Meret. I piani della Roma si complicano al 56' quando un infortunio ferma El Shaarawy e Kone, sostituiti da Saelemaekers e Paredes. Al 64' Ranieri richiama anche Cristante (uscito tra i fischi) e si gioca la carta Dovbyk. La Roma alza il baricentro e sfiora il gol al 74' con Paredes che si incarica di un calcio di punizione e con un destro a giro colpisce il palo alla sinistra di Meret. L'ora di Dybala scocca solamente all'80', ma sono altri i protagonisti nel finale. Al 91' Saelemaekers si sovrappone e crossa, Angelino come contro l'Eintracht ha lo spazio per calciare al volo e il risultato è lo stesso: la palla in rete e Olimpico in festa. Come il derby di Milano, anche il derby del Sole si decide nel recupero e termina 1-1.

ROMA-NAPOLI 1-1

ROMA (4-3-3): Svilar 5.5; Rensch 6 (35' st Baldanzi sv), Mancini 5.5, Ndicka 6.5, Angelino 7; Kone 6 (10' st Paredes 6), Cristante 5 (19' st Dovbyk 5.5), Pisilli 5.5; Soulè 6, Shomurodov 6 (35' st Dybala sv), El Shaarawy 5.5 (10' st Saelemaekers 7). In panchina: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Hummels, Celik, Dahl. Allenatore: Ranieri 6.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6.5, Spinazzola 7; Anguissa 6.5, Lobotka 6, McTominay 6.5; Politano 6 (41' st Raspadori sv), Neres 6 (31' st Mazzocchi sv), Lukaku 6.5 (36' st Simeone sv). In panchina: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Billing, Marin, Ngonge, Hasa. Allenatore: Conte 6.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.

RETI: 28' pt Spinazzola; 47' st Angelino.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Politano, Kone, Pisilli. Angoli: 3-2 per il Napoli. Recupero: 1'; 5'.