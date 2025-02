Altro che i genietti a (e dal) buon mercato: viva viva BatJuan L'uomo più criticato: ci ha messo sempre la faccia e la serietà. I veri simboli sono quelli come lui

Si è rivisto Buongiorno in panchina ieri a Napoli: si rivedrà in campo domenica contro l'Udinese, presumibilmente. Il Napoli ritrova una sua colonna per giocarsi lo Scudetto fino alla fine, puntando su quella difesa che ad oggi è la meno perforata d'Italia.

Meno perforata, anche dopo un periodo complicatissimo, di cinque partite contro Fiorentina, Atalanta, Juve, Roma dove Buongiorno, acquisto principale del Napoli di Conte, non c'era.

C'era Juan Jesus, uno degli uomini più bistrattati della storia recente del Napoli, dato in lista di sbarco (anche) in questo mercato di Gennaio e invece uscito (anche) da questa tempesta a testa altissima, ma in silenzio, proprio come il supereroe che si è inventato: BatJuan, giocando tra Batman e il suo nome rigorosamente pronunciato alla napoletana.

In periodo di genietti che trattano per sei mesi con altre squadre andando via a metà campionato con le squadre prime in classifica viva viva BatJuan.



Arrivato come usato sicuro, a contratto finito proprio da esubero della Roma, ha accettato il ruolo di comprimario a Napoli senza un fiato, nell'epoca dei procuratori che parlano e straparlano ad ogni passaggio azzeccato, e accettando anche situazioni scomode.

Scomode come quando a 32 anni si è ritrovato titolare nella stagione post Scudetto per l'incapacità della società di sostituire Kim, naufragando, e con Juan Jesus diventato capro espiatorio degli improperi dei tifosi, oggi più attenti al materiale da skills che alla serietà.



Ha fatto errori Juan? Certo, tanti...come tutti gli altri. Ci ha messo la faccia, è rimasto a Napoli, e ce l'ha rimessa quando Buongiorno ha subito un infortunio serio, risultando praticamente perfetto accanto a Rrahamani, contribuendo nelle partite più difficili a mantenere un primato impensabile solo qualche mese fa.

Silenzioso, serio, efficace nel contrastare tutti quelli che si è trovato di fronte, fermandoli con le buone o con le cattive, prendendosi pure il lusso di dipingere un assist geniale come quello per Spinazzola.



Nel periodo dei simboli a buon mercato, proprio nel senso che hanno un buon mercato attorno al cartellino, sarebbero pochi gli esempi degni davvero di essere eletti a baluardi di una maglia, quelli da rimpiangere una volta andati via e Juan Jesus è uno di questi, viva viva BatJuan.