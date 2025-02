L'erede di Kvaratskhelia e il difensore: oggi o mai più A mezzanotte finisce il mercato invernale: il Napoli cerca ancora due rinforzi, ma si complica tutto

Oggi per forza. Deve essere questo lunedì il giorno per i rinforzi (veri) del mercato di gennaio. Dopo gli arrivi dei comprimari Scuffet, Billing e Hasa tocca ai pezzi pesanti. Il Napoli ha un’intera giornata per riuscirci. Il calciomercato invernale chiuderà a mezzanotte. Tante di tempo, ma che voleranno velocissime. Il ds Manna, come ha confermato lui stesso all’Olimpico, ha due operazioni sul tavolo. La prima riguarda il prestito di Saint-Maximin dall’Al Ahli. È stato chiuso (sulla carta, tutto si deve ufficialmente sbloccare) il prestito al Fenerbahce. Ma per l’approdo al Napoli serve l’intesa economica con gli arabi e la completa documentazione per evitare di scrivere un’operazione irregolare. Il regolamento del campionato arabo non prevede operazioni del genere: vale a dire due prestiti in una sola stagione. Non sono vietate, ma nemmeno espressamente consentite. Per questo serve una deroga Fifa, che per il Napoli c’è già e non serve altroche procedere.

Mancano degli ok che dovrebbero arrivare questa mattina. Il calciatore è pronto al viaggio in Italia, ma aspetta, appunto, il via libera. Il costo del prestito è di 4 milioni. Poi c’è il fronte per Pietro Comuzzo: il difensore della Fiorentina costa 40 milioni. Il presidente Commisso oggi sarà interpellato ancora. Molto difficile che il Napoli vada oltre i 30 milioni complessivi offerti. 10 per il prestito biennale e 20 per il riscatto tra due anni. Si vocifera che per 35 milioni l’operazione si può chiudere, ma in realtà la sensazione è che la Fiorentina proverà a fare muro. Il presidente Commisso non vuole dare un dispiacere alla piazza, che chiede la conferma del giocatore. Lo stesso, pur aprendo al Napoli, non punta i piedi per andare via. A fare da mediatore è Michelangelo Minieri, agente del difensore. Sta provando a far ragionare la dirigenza viola, ma oggi vorrebbe confermare che il Napoli è pronto a rilanciare a 35 milioni (ieri solo ipotesi) per chiudere il discorso.