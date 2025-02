Conte: "C'è amarezza, ma questo pareggio a Roma ci può stare" L'allenatore del Napoli dopo la sfida dell'Olimpico: "E' un peccato prendere gol così"

Guai a parlare di delusione. Antonio Conte sente alto l’orgoglio e guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pari con la Roma e quello dell’Inter a Milano. "Sentivo Mancini - dice un po’ polemico nel post gara - magari in campo a caldo si vede un’altra partita perché ha detto che noi non abbiamo avuto occasioni. Ci sta comunque di pareggiare in casa della Roma. Ci sta di vedere anche la loro soddisfazione per il pareggio, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Potevamo fare meglio nell’ultima occasione. Hanno fatto lo stesso gol in coppa e ci dispiace perché questi sono dettagli importanti. Sicuramente c’è l’amaro in bocca. Lasci una situazione che avevamo visto molte volte. Fa parte del percorso di crescita. È comunque un altro punto messo in cascina. Andiamo avanti contenti di quello che stiamo facendo".



Pareggio figlio di disattenzione difensiva o atteggiamento più conservativo negli ultimi 10 minuti?

"Sicuramente sul gol potevamo fare molto meglio, perché loro hanno fatto una fotocopia uguale con l'Eintracht e avevamo mostrato la situazione 10-12 volte in video. Quindi sul loro gol ci sono tante cose che potevano essere fatte meglio. Poi ci sta, negli ultimi minuti non avevano niente da perdere, inevitabile che stai vincendo e ti butti in avanti e, vuoi o non vuoi, ti possono passare. Però c'è amarezza per il modo in cui abbiamo concesso il gol. Detto questo poi uno ragiona e ci sta che a Roma tu possa pareggiare contro chi aveva fatto sette vittorie consecutive con 23 gol e 3 subiti. con giocatori importanti. Ci sta, non dimentichiamo la realtà. Oggi potevamo l'ottava vittoria. peccato, ma è capitato anche un'altra volta a nostro favore col Parma, ribaltando il risultato. Il campionato è dare e avere e le cose si equilibrano, ma nulla toglie ai ragazzi. Mi soddisfa vedere i giocatori della Roma esultare per il pareggio a testimonianza che siamo tornati ad essere temuti e rispettati".

Bilancio dopo Atalanta, Juventus e Roma con 7 punti conquistati?

"Mi avessero proposto sette punti prima, avrei messo tante tante firme perchè parliamo di tre squadre ottime e che sicuramente sono forti. Poi ripeto, ci sta perchè a volte lo fai tu il gol dopo il 90' e altre volte lo puoi concedere. Ci dà ancora più spinta per stare arrabbiati e cercare di lavorare sempre di più sul dettaglio. Dico ai ragazzi sempre che bisogna stare attenti al dettaglio, che a volte sposta le partite. Oggi potevamo fare molto meglio sul gol, era una situazione accaduta giovedì ed è un peccato. Nulla toglie a quello che stimo facendo, dobbiamo continuare a lavorare. I ragazzi mi danno soddisfazione e quindi continuiamo".

Soddisfatto di Raspadori vicino a Simeone?

“Avevo deciso di mettere Jack insieme a Giovanni proprio per non abbassare il nostro baricentro e tenere impegnati i loro difensori centrali Ci sta, loro hanno fatto tanti cambi offensivi e qualitativi. Sono sempre molto soddisfatto di tutti i calciatori sempre, che possono giocare un minuto, dieci, novanta, mi danno sempre tutto. Da questo punto di vista sono molto contento”.