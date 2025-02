Il sogno scudetto e il clamoroso precedente di Conte entusiasmano i tifosi Parla di "fieno in cascina" ma ha vinto il tricolore 5 volte su 6 quando era primo alla 23esima

Comincia domani un altro campionato per il Napoli, che da giovedì è solo al comando della classifica. La sconfitta dell'Inter nel recupero con la Fiorentina ha consegnato agli azzurri il primo posto solitario, e mancano solo tre partite allo scontro diretto con la squadra di Inzaghi. Il sogno scudetto comincia a prendere corpo, soprattutto se nelle prossime partite gli azzurri riusciranno a mettere almeno un altro punto di distanza sulla rivale. L'entusiasmo è tornato ai massimi livelli, visto che per la gara di domani sera al "Maradona" ci sarà l'ennesimo sold out stagionale. Il pubblico spinge verso il sogno del quarto tricolore, ma toccherà ad Antonio Conte stemperare gli animi. Lo farà nella conferenza stampa di presentazione della partita a Castel Volturno. Il tecnico azzurro ha parlato sempre di mettere "fieno in cascina" per l'obiettivo Champions, e il copione non dovrebbe cambiare.

Tuttavia, quando Conte è stato primo in classifica alla 23esima giornata ha vinto lo scudetto 5 volte su 6, e centrare un grande risultato alla sua prima stagione in azzurro è un obiettivo irrinunciabile. Domani contro la squadra di Runjaic non ci sarà l'infortunato Olivera: al suo posto Spinazzola. Sembra vicino il rientro di Buongiorno, che è in ballottaggio con Juan Jesus. La formazione dovrebbe vedere Meret tra i pali, Di Lorenzo terzino destro, Rrahmani e Juan Jesus centrali e Spinazzola a sinistra. A centrocampo Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in avanti solito tridente con Politano, Lukaku e Neres. Il nuovo acquisto Okafor partirà dalla panchina.