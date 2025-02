Buongiorno rinvia il rientro: c'è Juan Jesus. Al posto di Olivera Spinazzola Le scelte di formazione di Conte in vista di Napoli-Udinese

Per la sfida contro l'Udinese di questa sera, Antonio Conte verso la conferma dell'undici visto a Roma. Olivera sarà out per un po' e Buongiorno non è ancora al meglio. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l'attacco, con il nuovo arrivato Okafor pronto a subentrare.