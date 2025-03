Buongiorno: "Dobbiamo essere contenti della prestazione" Il difensore del Napoli dopo l'importante pareggio contro l'Inter

Al termine del big match pareggiato con Inter, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa.

Avete tenuto contro la squadra ritenuta la più forte e vi riproponete per qualcosa di serio. "Sì, abbiamo avuto un grande spirito. Siamo stanti concentrati sul pezzo, siamo andati forte dall'inizio alla fine avendo anche l'opportunità magari di andare anche in vantaggio negli ultimi minuti. Però siamo contenti della prestazione, adesso dobbiamo continuare così, mantenere questo focus e continuare con questo spirito anche per le partite che rimangono".

C'è un po' di rammarico per una vittoria mancata?

"Siamo andati in svantaggio su punizione, poi abbiamo reagito alla grande. Abbiamo tenuto botta, vinto i duelli, all'ultimo abbiamo avuto appunto l'opportunità di andare in vantaggio. Dispiace per quello, ma dobbiamo essere contenti soprattutto della prestazione fatta, tenendo conto anche della partita che c'era stata contro il Como. Dobbiamo continuare a lavorare, continuare su questa strada e non mollare".

Nel secondo tempo sei andato quasi a scusarti con Lautaro di un fallo, ci puoi raccontare questo aneddoto?

Sì, perchè involontariamente gli ho tirato una manata e quindi sono andato lì per chiedergli se stesse bene. Mi ha chiesto se stesse sanguinando, gli ho detto di no, ci siamo dati il cinque e abbiamo continuato a giocare".



Il doppio play vi ha consentito di spingere fino alla fine?

"Sicuramente ci hanno aiutato molto nel palleggio. Billy si è sempre allenato bene, quindi si è meritato di giocare la partita in questo modo, siamo tutti contenti per la sua prestazione e quella di Lobo. Ripeto, ci hanno dato una mano in fase di costruzione, quindi assolutamente. Poi è entrato Philip che ha dato più fisicità, siamo contenti anche per il suo gol".