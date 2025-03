Raspadori è diventato centrale nell'attacco del Napoli: confermato col Venezia Dopo la giornata di riposo, con gli azzurri in libera uscita, oggi la ripresa degli allenamenti

Dopo la giornata di riposo, con gli azzurri in libera uscita e Antonio Conte in visita alla Reggia di Caserta, il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno. Domenica alle 12.30 la sfida in trasferta in casa del Venezia, prima dell'ultima sosta stagionale. Potrebbero tornare nella lista dei convocati Mazzocchi e Neres, ma questo non vuol dire che Conte tornerà al 4-3-3. Riflessioni saranno fatte durante la sosta, ma per ora l'allenatore non dovrebbe modificare il 3-5-2, con la coppia Raspadori-Lukaku e il doppio "play" a centrocampo, con Lobotka e Gilmour. Proprio l'attaccante è diventato ormai centrale nel Napoli che forse ha trovato in casa l'erede di Kvaratskhelia, almeno dal punto di vista realizzativo. 3 gol in 4 partite per Raspadori, mentre in precedenza ne erano servite 23 per segnare lo stesso numero di reti. Contro la Fiorentina ha vinto il 100% dei duelli, tirando in porta più di qualsiasi altro giocatore in campo, con 4 conclusioni. La svolta è nel modulo, visto che l'ex Sassuolo gioca al fianco di Lukaku, anche lui tornato al gol, e col quale l'intesa convince sempre di più, partita dopo partita.