Occhio all'orario: la partita delle 12.30 spesso è "indigesta" I precedenti delle gare a ora di pranzo del Napoli non sono sempre confortanti

Una giornata di campionato cruciale per la lotta scudetto, che fa partire il count down verso la fine della stagione. Mancano 10 partite alla fine e il Napoli si prepara alla corsa verso lo scudetto assieme all'Inter, capolista con un punto di vantaggio, e all'Atalanta, che insegue al terzo posto a due lunghezze dagli azzurri. Il Napoli sarà impegnato al "Penzo" contro il Venezia alle 12.30, ma in serata lo scontro diretto tra Atalanta e Inter, che in ogni caso darà un vantaggio alla squadra di Conte. Ecco perché è un turno da sfruttare, con l'obiettivo che è la seconda vittoria consecutiva dopo quella in casa contro la Fiorentina.

Ma questa volta l'insidia è soprattutto l'orario: si gioca a ora di pranzo, e i precedenti non sono confortanti. Storicamente il Napoli ha spesso patito le partite delle 12.30, ed è infatti fresco il ricordo della recente sconfitta di Como. Ma i risultati deludenti sono stati parecchi: nella scorsa stagione, mai una vittoria: sconfitta in casa con l'Empoli, quella che costò la panchina di Rudi Garcia, poi la batosta contro l'Atalanta e il pari interno col Frosinone. In questa stagione solo una vittoria, a Empoli con il gol del rimpianto Kvaratskhelia, poi un'altra sconfitta interna con l'Atalanta e quella recente al Sinigaglia.