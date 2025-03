IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Pro e contro Il vantaggio di recuperare Raspadori crea lo svantaggio di perdere Politano...

Il Napoli che si appresta a giocare le ultime 10 partite di campionato è tecnicamente inferiore a Inter e Atalanta - chiunque lo neghi non vuole vedere la verità - e, pur essendo giunto quasi all'ultimo quarto del suo unico impegno stagionale, a differenza delle altre due pretendenti allo scudetto, non ha ancora una chiara e collaudata organizzazione di gioco, oscillando tuttora tra il 4-3-3 e il 3-5-2 che, a mio giudizio, offre il vantaggio di recuperare Raspadori ma crea lo svantaggio di perdere Politano e di indebolire la fascia destra partenopea. E questo non è solo un pro e un contro.