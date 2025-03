Primo "round" dei nazionali ok: Conte incrocia le dita per gli infortuni Nella prima tornata di partite 10 azzurri in campo

La prima giornata è andata bene: buone notizie per Conte dopo la prima tornate di partite dei nazionali del Napoli. 10 azzurri in campo e nessun infortunio. Era ciò che l'allenatore azzurro sperava, in attesa poi dei prossimi impegni. Sono arrivate buone notizie, in particolare, da McTominay e Lukaku, entrambi a segno rispettivamente con Scozia e Belgio. Vittoria per il centrocampista contro la Grecia, mentre l'attaccante ha illuso il nuovo ct Rudi Garcia, poi travolto dall'Ucraina. E un segnale positivo arriva anche da Politano: sconfitto dalla Germania con l'Italia, ma che ha firmato l'assist per il temporaneo vantaggio di Tonali. In campo anche Raspadori e Di Lorenzo, con Buongiorno e Meret rimasti in panchina. In campo anche Rrahmani col suo Kosovo. E intanto a Castel Volturno ieri pomeriggio allenamento congiunto con la Puteolana, formazione di Serie D. Nel test contro i dilettanti Conte ha provato il 4-2-3-1 con Neres, una soluzione possibile per tentare la coabitazione con Raspadori e McTominay. L'allenatore azzurro ha lavorato sulla difesa a 4, che dovrebbe riproporre anche contro il Milan dopo la sosta. A segno nella partitella Ngonge e Simeone.