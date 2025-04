Napoli chiamato a rispondere all'Inter: fondamentale il ritorno alla vittoria Azzurri adesso a -6 dalla capolista: domani sera sarà obbligatorio vincere contro l'Empoli

Questa volta niente regali: l'Inter torna alla vittoria battendo il Cagliari a San Siro, e si porta temporaneamente a +6 sul Napoli. Solo questione di ore, perché domani gli azzurri avranno la possibilità di rispondere e di tornare a -3. Al "Maradona", per l'undicesima volta sold out in questa stagione, arriva un Empoli in grossa difficoltà, con nove titolari assenti e la vittoria che manca da 16 turni. Il calendario, considerando anche la sfida in casa del Monza di sabato prossimo, presenta al Napoli due sfide da cui dovrebbero arrivare 6 punti.

Fondamentale vincere le prossime due partite, perché l'Inter mercoledì giocherà di nuovo contro il Bayern Monaco in Champions League, e soprattutto sfiderà il Bologna in trasferta nel giorno di Pasqua. Ma sono calcoli che avranno senso solo se il Napoli tornerà a vincere dopo il pari al Dall'Ara di lunedì scorso. Conte dovrà ancora una volta fare la conta degli assenti: mancheranno gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, ma anche il difensore Alessandro Buongiorno. Inoltre, da sciogliere il dubbio in attacco tra Neres e Raspadori. Il brasiliano, rientrato da due partite, non è ancora sembrato al top della condizione.