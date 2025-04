IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Inversione di marcia Contro l'Empoli sembrava una ennesima serata di sofferenza per il Napoli e invece...

Il Napoli contro l'Empoli al Maradona decide di fare inversione di marcia e invece di partire a spron battuto sceglie di vedere i sorci verdi per i primi quindici minuti contro una squadra toscana - a lungo sua bestia nera - che era apparsa subito in stato di grazia, con pressing alto, sovrapposizioni, conclusioni a raffica e un paio di brividi niente male per il buon Meret. Insomma, sembrava una ennesima serata di sofferenza per i protagonisti dell'undicesimo sold-out della stagione e invece. Eggià, e invece, il tono azzurro saliva mano a mano, facendo dimenticare gli errati (e oscuri) svolgimenti precedenti.