Rafa Marin: "Sono migliorato assieme alla squadra. Per me giocare è importante" Il difensore del Napoli si prepara al debutto da titolare sabato contro il Monza

«Napoli-Empoli? Tre punti importanti per continuare a crescere in questa direzione. Mi sento cresciuto e pronto: mi alleno duramente ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra. In Serie A si attenziona tantissimo la tattica: questa è la massima differenza con la Liga. Napoli è un posto spettacolare». Il calciatore del Napoli, Rafa Marín, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC.

«Napoli-Empoli? In queste ultime partite abbiamo mantenuto un buon livello, sia difensivamente e ora anche sul piano realizzativo stiamo ottenendo di più. Sul piano offensivo non vivevamo un periodo semplice, ma questa vittoria in casa davanti ai nostri tifosi è importante per affrontare le ultime sfide che mancano.

Sono cresciuto tanto in questi mesi, non solo io ma tutta la squadra. Quando sono arrivato al Napoli era tutto nuovo per me: la Serie A è completamente diversa sul piano tattico rispetto al campionato spagnolo. Oggi ovviamente mi sento più preparato rispetto a quando sono arrivato. Io mi alleno duramente ogni giorno per migliorare sempre per l'allenatore e per i miei compagni di squadra.

Lavoriamo tantissimo a livello tattico: da quando sono arrivato abbiamo lavorato duramente sulla pressione alta o su come fare un buon blocco medio o basso. Ogni partita è diversa, ci sono diverse difficoltà e noi siamo preparati per ognuna di queste, perché lavoriamo su tutti gli aspetti.

Differenze con la Liga? La parola chiave è "tattica": è la maggiore differenza rispetto al campionato spagnolo. Anche in Spagna si lavora in questo senso, ma non così tanto: qui il focus è su tutta la squadra, quando si attacca, quando si deve recuperare palla e su tutti i movimenti.

Preferenza tra il giocare a destra o a sinistra? Per me non ci sono differenze, sono destro, ma nella mia carriera ho giocato tante volte in entrambe le posizioni come difensore centrale e posso farlo tranquillamente. Per me la cosa più importante non è dove giocare, ma giocare.

Il colpo di testa è una delle mie migliori caratteristiche: vengo da una squadra in cui c'erano molti contrasti aerei soprattutto in difesa. Questo discorso possiamo applicarlo anche alla fase offensiva: mi sento forte in questa caratteristica, mi piace.

Il mio idolo? È Sergio Ramos: mi sono sempre ispirato a lui per il suo carattere ed il suo modo di giocare. Mi è sempre piaciuto molto, lo ammiro.

Monza-Napoli? La cosa fondamentale per portare a casa i tre punti è fare quello che stiamo facendo in queste partite. Incontreremo una squadra forte, che giocherà in casa: ci stiamo preparando ed allenando duramente.

Dal primo minuto dobbiamo presentare la nostra carta d'identità e conquistare i tre punti.

L'ambiente Napoli piace a qualsiasi calciatore: la gente è molto vicina alla squadra e tanto calorosa. Ti senti a tuo agio, senti che sono al tuo fianco e che ti staranno vicino qualsiasi cosa fai. Io vengo dal Sud della Spagna ed anche lì amano molto il calcio, ma solo a Napoli lo vivono così.

Ho visitato abbastanza la città. Mi piace molto la cucina, è difficile venire in Italia e non prendere qualche chilo (ride n.d.r.). Vivo in una zona bellissima di Napoli, a Posillipo, ed adoro la vista sul mare. Mi piace andare in giro con il sole e vicino al mare: Napoli è un posto spettacolare»