Il Napoli soffre, ma aggancia la vetta aspettando l'Inter Gli azzurri vincono con un gol del solito McTominay, ma il Monza mette in difficoltà i partenopei

Il Napoli mette in cassaforte 3 punti fondamentali per la lotta scudetto. Un po' di pressione all'Inter in attesa del Bologna, ma soprattutto vince una partita difficile contro un Monza spacciato ma ancora vivo. Gli azzurri soffrono con un 4-3-3 snaturato senza Neres e l'incerto Rafa Marin in difesa, ma quando Conte sceglie il 4-2-4 con un affamato Raspadori arriva il gol del solito McTominay, che segna il nono gol in campionato e eguaglia Hamsik alla sua prima stagione in azzurro. Adesso va trovato un nuovo equilibrio tattico in attesa di capire quanto resteranno fuori Neres e Buongiorno, ma sarà fondamentale allontanare polemiche e voci sul futuro. Vale per tutti, a cominciare dall'allenatore. La squadra è sembrata scendere in campo intimidita: non è questo l'approccio da avere nelle prossime 5 partite.

Il Napoli non brilla, ma vince di misura contro il Monza sul prato dell'U-Power Stadium. L'1-0 finale porta la firma ancora una volta di McTominay, in gol nel secondo tempo. Almeno per una notte, la squadra di Conte condividerà con l'Inter la testa della classifica, a quota 71 punti. Ennesima sconfitta stagionale, invece, per un Monza coraggioso e mai domo. Da segnalare, inoltre, nel Napoli il debutto da titolare di Rafa Marin, in virtù delle assenze di Juan Jesus e Buongiorno. Infortunato anche Neres che viene sostituito da Spinazzola nel tridente offensivo. Nel primo tempo il Napoli non riesce a scardinare il muro difensivo dei padroni di casa, anche per via di un possesso palla spesso compassato. I partenopei, infatti, si rendono pericolosi solo da calcio piazzato o su azione di ripartenza. Al 19', su sviluppo di corner, Rrahmani svetta sopra tutti, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. Tre minuti più tardi, ancora dopo un angolo, la palla viene deviata sul secondo pallo, dove McTominay manca di poco l'appuntamento col gol. Il Monza è ben messo in campo e al 29' rischia anche di passare clamorosamente in vantaggio. Rafa Marin è in grande difficoltà e si lascia saltare con troppa facilità in area di rigore da Castrovilli: l'ex fantasista della Fiorentina, però, solo davanti a Meret, calcia incredibilmente fuori.

Sul finale di frazione i brianzoli premono ulteriormente, schiacciando il Napoli nella propria metacampo. All'intervallo Conte toglie il deludente Gilmour ed inserisce Anguissa. La mossa del tecnico salentino permette al Napoli di crescere di intensità: al 64' entra anche Raspadori per l'assalto decisivo. Al 69' arriva la miglior chance della partita dei partenopei: Politano si inserisce alle spalle dei difensori brianzoli, ma la sua conclusione viene parata da un super Turati. Il Monza è però ora costantemente in apprensione e il gol del Napoli è solo una questione di minuti. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa ancora una volta McTominay che al 72', di testa, svetta in area e sigla l'1-0 su assist di Raspadori. Nel finale gli ospiti gestiscono senza patemi, nonostante la reazione d'orgoglio del Monza, sconfitto comunque a testa alta.

MONZA-NAPOLI 0-1

MONZA (3-5-2): Turati 5.5; Pereira 6, Caldirola 6, Carboni 6.5; Birindelli 6 (31'st Ganvoula 5.5), Castrovilli 6.5 (39'st Ciurria sv), Bianco 6 (39'st Urbanski sv), Akpa Akpro 6 (22'st Gagliardini 6), Kyriakopoulos 6; Caprari 5.5, Mota 5.5. In panchina: Pizzignacco, Mazza, Palacios, Brorsson, Lekovic, Martins, Sensi, Vignato, Petagna, Forson. Allenatore: Nesta 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Marin 6, Oliveira 6 (19'st Raspadori 6.5); Gilmour 6 (1'st Anguissa 6), Lobotka 6, McTominay 7; Politano 5.5 (40'st Ngonge sv), Lukaku 5.5 (34'st Simeone sv), Spinazzola 6. In panchina: Turi, Scuffet, Mazzocchi, Billing, Hasa, Okafor. Allenatore: Conte 6.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.

RETI: 27'st McTominay.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Marin, Mota, Akpa Akpro, Bianco, Caldirola, Ngonge. Angoli: 7-7. Recupero: 1', 3'+1