Rinvii e recuperi tra incertezze e accuse, ma Conte pensa agli infortunati Con Inter-Roma che si giocherà domenica preservata la regolarità del campionato

Anche il rinvio delle partite per i funerali del Papa di sabato, in Serie A diventano materia di polemiche e tensioni. La giornata di martedì è trascorsa con l'incertezza di quando recuperare le gare di sabato della 34esima giornata. Discorso che non riguarda il Napoli, che giocherà domenica sera contro il Torino, ma la rivale Inter, che doveva scendere in campo sabato alle 18. Dopo una giornata di trattative, solo in serata è arrivata l'ufficialità: le tre partite si giocheranno domenica, con i nerazzurri che scenderanno in campo contro la Roma alle 15.

E proprio l'Inter sarebbe al centro di accuse, visto che a quanto pare i nerazzurri non volevano giocare di domenica ma direttamente il mese prossimo, rifiutando anche una particolare deroga per scendere in campo ugualmente sabato, ma alle 20.45. La Lazio si è esposta ufficialmente con un comunicato contro la Lega, mentre sono solo voci di corridoio su una pressione del Napoli e della Roma per far giocare l'Inter domenica. Regolarità del campionato comunque messa in salvo, ma Conte ha anche altri pensieri: accertato l'infortunio di Neres, fuori almeno tre settimane, si tenta il recupero di Buongiorno, che sembra complicato. Anche domenica, con Juan Jesus fermo, potrebbe toccare a Rafa Marin giocare dal primo minuto.