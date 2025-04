L'Inter perde altri colpi, ma Conte pensa solo al Napoli e al sostituto di Neres Ballottaggio tra Spinazzola e Raspadori per sostituire il brasiliano domenica contro il Torino

Niente triplete per l'Inter, eliminata nel derby col Milan dalla Coppa Italia: ancora una sconfitta per i rivali scudetto del Napoli, a cui ora resta la Champions League e il campionato. Una corsa che prosegue con le due squadre appaiate al comando, e il prossimo turno di campionato che potrà dire molto. La squadra di Inzaghi scenderà di nuovo in campo al "Meazza", questa volta contro la Roma domenica alle 15: da valutare la reazione dei nerazzurri, che per qualcuno sono entrati in una piccola crisi.

Qualche ora dopo, alle 20.45, toccherà al Napoli rispondere: al "Maradona" arriverà un Torino ormai ampiamente salvo e senza obiettivi, ma che ieri nei recuperi della 33esima giornata ha battuto l'Udinese con una prova convincente: i granata non avranno lo squalificato Gineitis e Ricci a centrocampo sarà da valutare. Ma rimane un'avversaria potenzialmente pericolosa. Conte resta col dubbio in attacco: il sostituto dell'infortunato Neres sarà uno tra Raspadori e Spinazzola. Al momento la sensazione è che Conte voglia confermare il tridente con l'ex Roma sulla sinistra, ma è possibile che cambi modulo per lanciare Raspadori titolare al fianco di Lukaku.