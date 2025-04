Di Lorenzo: "Ora abbiamo una grande opportunità" Il capitano del Napoli dopo la vittoria sul Torino e il sorpasso all'Inter

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara col Torino: “Quello mentale è un aspetto importante, in queste ultime partite dovremo sbagliare il meno possibile: essere lucidi e con la mente fredda già da stasera per vincere la partita con il giusto atteggiamento".

Dove avete seguito la partita dell'Inter? "C'è chi ha riposato e chi l'ha guardata, indipendentemente dal risultato vogliamo vincere questa partita, è una grande opportunità che vogliamo cogliere. Affrontiamo una squadra forte fisicamente, dobbiamo stare attenti".

Il pubblico sarà il vostro uomo in più? "Non solo oggi, è tutto l'anno che i tifosi sia fuori che dentro lo stadio ci danno una spinta incredibile. Tutte le gare in casa sono state sold out, dovremo trascinarli e farci trascinare per cavalcare questo entusiasmo che si respira".