Dopo la sfilata il "rompete le righe", ma in tanti non torneranno più a Napoli Nonostante lo scudetto appena vinto la squadra della prossima stagione cambierà volto

La festa prosegue anche in casa Napoli: non è ancora arrivato il rompete le righe in vista del periodo di pausa, e anzi i convocati per le nazionali degli impegni di giugno hanno ottenuto qualche ora di permesso extra per poter sfilare lunedì sul Lungomare sui tanto attesi bus scoperti. Solo da quella sera i calciatori azzurri potranno raggiungere i rispettivi ritiri. Per tutti gli altri iniziano le vacanze. E molti di essi, seppur freschi di titolo di campione d'Italia, non torneranno più a Napoli. Il presidente De Laurentiis ha promesso una squadra più forte in vista della prossima Champions League.

Guai a pensare che questa rosa possa affrontare quattro competizioni, tra cui Coppa Italia e Supercoppa. Nel mirino giocatori di spessore e affermati, tra cui il campione belga Kevin De Bruyne, che potrebbe arrivare a parametro zero. Così come l'attaccante canadese Jonathan David, anche lui pezzo pregiato svincolato. Saranno solo alcuni dei rinforzi in arrivo: a fargli posto giocatori in prestito che torneranno alla base, come Billing, Scuffet e Okafor, ma anche giocatori come Simeone e Juan Jesus. Da decifrare il futuro di Meret, in scadenza di contratto, e di Anguissa, che potrebbe chiedere di partire.