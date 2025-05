De Laurentiis: "Conte? Ognuno spera che i contratti vengano rispettati" Il patron del Napoli: "Il problema è stare bene in un certo ambiente, se non sta bene meglio andare"

Antonio Conte medita l’addio da trionfatore, ma il presidente De Laurentiis non demorde. Vorrebbe dargli la certezza dell’ingaggio di De Bruyne e provarlo a convincerlo, anche con il restyling dello stadio e il nuovo centro sportivo. Motivazioni che potrebbero non essere sufficienti, in quanto Antonio Conte potrebbe ritenere non solo di non riuscire a ripetere la stagione attuale, ma nemmeno di migliorare. L’allenatore azzurro è già a Ischia, in queste ore parlerà con De Laurentiis. Intanto il presidente azzurro, che ieri ha festeggiato il compleanno proprio a Ischia, ha parlato del futuro del suo allenatore. "Conte resterà al Napoli? “Sono domande da fare in un matrimonio secondo voi? In un matrimonio la moglie non vuol mai sapere se il marito ti metterà le corna o viceversa".

"Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso di quelli che sono gli accordi firmati davanti a un contratto e dei legali, o davanti a un prete quando si tratta di uno sposalizio. Il problema è che uno deve stare bene in un certo ambiente, se non sta bene e lo soffre deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti. Con Conte c’è un rapporto straordinario di rispetto reciproco e grande professionalità, perciò lo ringrazio. Lo Scudetto è ritornato dopo due anni a Napoli, vincerne due in tre anni contro le squadre del Nord non è una cosa facilissima. Soprattutto quando uno cerca di tenere i conti apposto e non avere debiti. Quindi conti e Conte, vedete come le cose vanno bene insieme.. Adesso chi vivrà vedrà”.