De Bruyne, la mossa strategica di De Laurentiis per il futuro di Conte Il presidente offre il campione belga come segno di garanzia per trattenere l'allenatore: si tratta

Si festeggia, quasi senza sosta. Una gioia che non coinvolge solo i tifosi e la città, ma anche i calciatori. Basta seguire i social degli azzurri per capire come questo scudetto inaspettato e sofferto sia stata la gratificazione di un anno di duro lavoro. E' festa doppia è stata per il presidente De Laurentiis, che a Ischia ha festeggiato il suo compleanno, con un ospite particolare: Antonio Conte. L'allenatore parlerà col presidente in queste ore: in ballo c'è la sua conferma. "Tutti vogliono che i contratti vengano rispettati - ha detto il presidente - ma bisogna stare bene dove si è".

Un segnale di come ci sia una distanza tra le parti, e anche il timore di un addio simile a quello di Spalletti due anni fa. Intanto la mossa di De Laurentiis per trattenere Conte potrebbe essere clamorosa: l'ingaggio del campione del Manchester City Kevin De Bruyne. Il belga, 33 anni, sta per svincolarsi, e c'è una trattativa avanzata per portarlo a Napoli. Potrebbe essere una mossa per convincere Conte, ma che De Laurentiis potrebbe portare a compimento anche con l'addio dell'allenatore campione d'Italia. Un colpo che farebbe sicuramente impazzire i tifosi, già alle stelle dopo il trionfo di venerdì al "Maradona".