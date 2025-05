Conte vuole andare via, ma De Laurentiis lo ha invitato a riflettere Ci sarà un altro incontro, ma l'allenatore è tentato dalla Juventus

L'ultima grande festa prima del "rompete le righe", poi per il Napoli inizieranno le vacanze, a parte i convocati delle nazionali. Domani la grande sfilata sul Lungomare, che potrebbe essere l'ultima apparizione di Antonio Conte da allenatore del Napoli. L'allenatore è stato a Ischia al compleanno del presidente De Laurentiis: i due hanno parlato del futuro, e anche se c'è l'impegno a rivedersi, il tecnico leccese avrebbe espresso l'intenzione di cambiare pagina.

Motivazioni personali più che tecniche o economiche. Conte ritiene il suo ciclo chiuso, seppur in modo rapido, proprio grazie alla vittoria dello scudetto. Sullo sfondo l'interesse della Juventus, che consentirebbe al tecnico di tornare a casa. Tuttavia De Laurentiis lo ha invitato a riflettere: c'è ancora qualche giorno. La promessa di un grande mercato e della concreta disponibilità di prendere De Bruyne non dovrebbe essere sufficiente. Un campione che il presidente azzurro potrebbe consegnare a Massimiliano Allegri, la prima scelta per la panchina. Tra i due ci sarebbe già un'intesa di massima per un accordo di tre anni.