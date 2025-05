De Laurentiis fa di tutto per convincere Conte: la fumata è grigia L'allenatore vorrebbe andar via, ma di fronte ha le garanzie offerte dal presidente ha preso tempo

La quattro giorni di festeggiamenti ed eventi speciali del Napoli campione si è conclusa oggi, con la visita della squadra campione d'Italia in Vaticano. Gli azzurri sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV. L'occasione per ricevere gli auguri dopo lo scudetto e l'impegno di De Laurentiis a togliere i bambini dalle strade e indirizzarli alla scuola attraverso lo sport. La squadra e l'intero staff tecnico ha ricevuto la benedizione del Pontefice, mentre De Laurentiis e Conte si sono spostati negli uffici della Filmauro per discutere del futuro dell'allenatore. C'è aria di addio, soprattutto dopo le parole di ringraziamento e congedo del presidente alla cena di lunedì.

Tuttavia, non tutto sembra deciso. In atto potrebbe esserci ancora una riflessione reciproca: questione di tempo, con De Laurentiis che ha rilanciato sul progetto, a partire da centro sportivo e importanti rinforzi, come quello di De Bruyne. Incontro interlocutorio, quindi, ma la vicenda dovrebbe chiudersi in fretta. Anche perché il presidente azzurro non può esitare a prendere il prossimo allenatore: il nome più quotato resta quello di Massimiliano allegri.