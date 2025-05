Conte ci ha ripensato, niente addio: resta a Napoli Decisivo l'incontro di oggi a casa dell'allenatore a Napoli: si prosegue insieme. Offerte garanzie

Antonio Conte sarà ancora l'allenatore del Napoli. Si attende solo l'ufficialità ma non ci saranno più dubbi sulla permanenza del tecnico salentino sulla panchina azzurra. L'incontro di martedì dopo la visita al Papa a casa De Laurentiis aveva già fatto capire che c'erano i margini per trattare la permanenza nella squadra fresca campione d'Italia. Prima della festa di lunedì sul Lungomare l'addio sembrava certo. A Torino già stavano preparando l'accoglienza per un figlio bianconero. Poi, però, qualcosa è cambiato. Il presidente ha messo sul tavolo delle proposte importanti che Conte ha valutato in due giorni.

E oggi pomeriggio il salentino ha ospitato a casa sua il patron, il direttore sportivo Manna e l'ad Andrea Chiavelli. Il patron ha assicurato al leccese un aumento di stipendio, un mercato da favola e l'inizio dei lavori a settembre del centro sportivo. Il primo colpo sarà De Bruyne. Poi si sta lavorando per l'ingaggio di David liberatosi a parametro zero dal Lille. Piace anche Frattesi dell'Inter. Zhegrova potrebbe essere un altro pezzo forte grazie a Rrahmani che è suo connazionale. Dunque, i tifosi del Napoli hanno tirato un sospiro di sollievo perché pensavano ad uno Spalletti bis. Ed, invece, potranno spingere ancora una volta Conte e i suoi ragazzi.