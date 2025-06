Niente paura: l'arrivo di De Bruyne non è in discussione Visite solo rimandate per il campione del Manchester City, a causa degli impegni con le nazionali

Il trionfo del quarto scudetto e la conferma di Conte hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Napoli. La gioia per il secondo titolo in tre anni e un clima di grande ottimismo per il futuro caratterizzano l'estate che sta arrivando. La permanenza dell'allenatore garantisce una squadra competitiva anche nella prossima stagione, nonostante le insidie dei quattro impegni - tra cui la nuova Champions - e il dovere di difendere lo scudetto appena vinto. Venerdì già nascerà la nuova Serie A, con la compilazione dei calendari.

La Cremonese l'ultima ad aggiungersi, col Napoli che si prepara a conoscere il suo percorso. Intanto mercoledì il presidente presenterà il consueto doppio ritiro estivo, e potrebbe essere l'occasione per i primi annunci. I tifosi aspettano l'arrivo di De Bruyne a parametro zero. Doveva essere il giorno delle visite del campione belga del Manchester City, ma il tutto è stato rimandato a dopo gli impegni con la nazionale. Se ne riparlerà la prossima settimana, ma l'affare non è in bilico. Il centrocampista, a un passo dai 34 anni, ha scelto Napoli per chiudere la sua carriera dopo aver vinto tutto con i citizens.