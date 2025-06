Lobotka non esclude l'addio al Napoli Il centrocampista del Napoli dal ritiro della Slovacchia: "Parto solo per una destinazione migliore"

Il “fattore Conte” è determinante anche nel caso delle conferme. Così come un anno fa il suo arrivo a Napoli contribuì all’acquisto di calciatori di prestigio, questa volta la sua conferma inaspettata potrebbe essere cruciale per convincere qualche azzurro a restare. Uno di questi potrebbe essere Stanislav Lobotka, che ha ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale slovacca, parlando della sua condizione fisica e del secondo scudetto conquistato con il Napoli: «Fisicamente mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli. Domani farò una risonanza magnetica per avere maggiori informazioni. La stagione è statamolto impegnativa, e le ultime partite sono state difficili anche dal punto di vista mentale, poiché non ho potuto essere in campo con i miei compagni».

Lobotka ha anche condiviso i suoi pensieri sul suo infortunio: «Ora è complicato per me valutare a che punto sia il mio recupero. Non ho corso e non sono sicuro delle reali condizioni della mia caviglia. Devo dire, però, che ha sicuramente resistito durante i festeggiamenti! (ride) L’atmosfera è stata incredibile, così come le celebrazioni. Stoancora cercando di metabolizzare quanto abbiamo realizzato. L’emozione che ho provato è indescrivibile».Ma Lobotka resterà a Napoli? Gli viene posta anche questa domanda e il centrocampista slovacco risponde così: «Io sto bene qui, ho un contratto, abbiamo vinto lo scudetto e Conte è rimasto. Se dovessi andar via sarebbe solo per un posto migliore, il mercato è lungo». Il centrocampista slovacco ha una clausola rescissoria valida solo per l’estero di 25 milioni di euro. Una notizia che si è appresa soltanto nei mesi scorsi. La clausola è stata inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale annunciato nel mese di marzo del 2023. Lobotka ha un contratto fino al 2027