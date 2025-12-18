Supercoppa, il Napoli torna a vincere e conquista la finale: steso il Milan I gol di Neres e Hojlund riportano gli azzurri alla vittoria. Lunedì la finale

Il Napoli d'Arabia torna alla vittoria e conquista meritatamente la finale di Supercoppa contro una Inter e Bologna. Gli azzurri si scrollano di dosso paure e fatica e non concedono nulla a un Milan lento e spuntato. Straordinario Hojlund, che sotto gli occhi di Lukaku (in panchina) stravolge la difesa rossonera e manda al manicomio De Winter. Sua l'azione sul primo gol di un altrettanto ottimo Neres e chirurgico nel gol del raddoppio. Il turnover di Conte paga più di quello di Allegri: la dimostrazione che si vince anche cambiando qualcosa ogni tanto. Gli azzurri sognano il trofeo e aspettano la vincente dell'altra semifinale di domani sera.

Il Napoli accede per primo alla finale della Supercoppa Italiana grazie a una vittoria convincente per 2-0 contro il Milan. I protagonisti del successo degli azzurri sono stati David Neres, autore della rete che ha sbloccato il match nel primo tempo, e Hojlund, che ha chiuso i conti nella ripresa. La partita inizia con un'occasione rossonera al 5’: una spettacolare rovesciata di Rabiot si trasforma in un perfetto assist per Loftus-Cheek, che tenta la conclusione in spaccata da posizione favorevole ma trova Milinkovic-Savic pronto a respingere con il corpo. Il Milan continua a cercare spazi e ci prova al 32', quando McTominay, da fuori area, sfiora il palo con un rasoterra insidioso. Non meno pericoloso è il colpo di testa di Rabiot tre minuti più tardi su un cross di Saelemaekers, che però termina sopra la traversa.

Al 37', un contropiede orchestrato da Pulisic e Saelemaekers si conclude con un tiro impreciso di Nkunku. L'equilibrio si spezza al 39': Spinazzola serve Hojlund in area, questi protegge palla e calcia con il sinistro trovando l'intervento di Maignan, ma sul rimbalzo arriva rapido David Neres, che infila a porta vuota portando il Napoli sull'1-0. In pieno recupero, Hojlund mette ancora in apprensione la difesa milanista con un'azione di contropiede e un preciso mancino respinto in corner da Maignan. Si va così negli spogliatoi con il Napoli in vantaggio. Nella ripresa, è ancora la squadra partenopea a creare le occasioni più pericolose.

Al 9', McTominay serve un pallone arretrato a Rrahmani, che calcia di prima intenzione impegnando Maignan in una parata spettacolare. Il raddoppio arriva al minuto 19: Spinazzola pesca ancora Hojlund in area, il quale si libera fisicamente di De Winter e batte Maignan con un preciso sinistro per il definitivo 2-0. Il Milan non riesce a reagire, mentre il Napoli controlla agevolmente il match. Milinkovic-Savic vive di fatto un secondo tempo da spettatore non pagante, con la squadra di Luciano Spalletti che sfiora il terzo gol nel finale: McTominay, servito in contropiede, spara alto sopra la traversa da ottima posizione. Il risultato non cambia più, e il Napoli ora attende l’esito dell’altra semifinale tra Inter e Bologna per conoscere il nome della sua avversaria nella finale di lunedì.



NAPOLI-MILAN 2-0

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Juan Jesus 7; Politano 6.5 (33' st Mazzocchi sv), Lobotka 7, McTominay 6.5, Spinazzola 7 (36' st Gutierrez sv); David Neres 7 (43' st Vergara sv), Hojlund 7.5 (36' st Lucca sv), Elmas 6.5 (32' st Lang sv). In panchina: Contini, Ferrante, Beukema, Buongiorno, Marianucci, Olivera, Baridó, De Chiara, Ambrosino, Lukaku. Allenatore: Conte 7

MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Tomori 6, De Winter 5 (24' st Fofana 6), Pavlovic 6; Saelemaekers 6 (24' st Athekame 6), Loftus-Cheek 5, Jashari 5 (30' st Modric sv), Rabiot 5, Estupiñan 5; Nkunku 5, Pulisic 5.5. In panchina: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Du?u, Odogu, M. Ibrahimovic, Ricci, Sala, Borsani. Allenatore: Allegri 5 Arbitro: Zufferli di Udine 5

RETI: 39' pt David Neres, 19' st Hojlund.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Rabiot, Spinazzola, Tomori, McTominay, Athekame. Angoli 5-4. Recupero 2', 7' .