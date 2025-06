Mentre l'Inter perde Inzaghi il Napoli aspetta i milioni di Osimhen Nerazzurri in crisi, mentre gli azzurri procedono sotto la guida sicura di Conte e De Laurentiis

La terribile notte di Champions ha sfaldato l'Inter, che ha conteso lo scudetto al Napoli fino all'ultima giornata, ma che oggi si ritrova senza allenatore. Simone Inzaghi non ha retto alla delusione e alle pressioni di una stagione senza titoli, al quale ha contribuito anche il sorprendente Napoli di Conte. I nerazzurri sono alla ricerca di un tecnico, e come le altre rivali, Juventus, Roma e Milan su tutte, sono pieni di incertezze.

Viaggia invece su una rotta sicura il Napoli, sotto la guida dell'allenatore campione d'Italia e del presidente De Laurentiis, che domani presenterà a Posillipo i due ritiri estivi, uno in Trentino e l'altro in Abruzzo. Al direttore sportivo Manna, invece, il compito di guidare il mercato: tutto fatto per le visite di De Bruyne, che potrebbero svolgersi la prossima settimana. Intanto sono finalmente in arrivo i milioni per Osimhen: intermediari dell'Al-Hilal sono pronti a chiudere in tempo per il Mondiale per club, con l'attaccante propenso al trasferimento. Per il Napoli pronti i circa 70 milioni di euro della clausola rescissoria, salvo richieste di sconti che il club azzurro al momento non intende accettare.