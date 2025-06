I conti in regola, la conferma di Conte e De Bruyne lanciano un mercato stellare Le cronache scatenate nell'accostare nomi altisonanti al club azzurro, ma la realtà è un po' diversa

L'estate del calciomercato è iniziata, con una inedita finestra di 10 giorni che si è aperta e che si concluderà il 10 giugno. E dopo la vittoria dello scudetto il Napoli è sotto i riflettori: non è un segreto che il club azzurro ha i conti in regola e anche una buona disponibilità economica. Inoltre, la conferma di Antonio Conte sembra il biglietto da visita per un mercato stellare. Il primo indizio arriva dalle imminenti visite di Kevin De Bruyne, in arrivo a parametro zero e grande colpo dal Manchester City. Dopo gli impegni con la nazionale belga, il centrocampista sarà a Roma per i test medici che anticiperanno la firma.

Per lui un biennale con opzione per il terzo anno. Ingaggio di quasi 6 milioni a stagione e un bonus alla firma di 10 milioni di euro. Un innesto di prestigio per tutto il calcio italiano, che scatena le cronache di mercato: al Napoli vengono accostati quotidianamente grandi nomi, ma la realtà è diversa. Dopo De Bruyne il club azzurro prenderà il giovane difensore Marianucci dall'Empoli, che in futuro potrebbe anche essere girato altrove in prestito. Ma non ci sono solo acquisti: il portiere Alex Meret è finalmente vicino al rinnovo: in arrivo l'accordo per un prolungamento fino al 2027, con un ingaggio da 2.5 milioni a stagione.