De Laurentiis: "Conte ha risolto ogni problema. Mercato? Nulla prima di un mese" Il presidente del Napoli ha presentato a Posillipo i ritiri estivi in Trentino e in Abruzzo

Il Napoli ha presentato i due ritiri estivi di questa estate: a Palazzo Petrucci, a Posillipo, il presidente De Laurentiis è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti in Trentino (a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio) e in Abruzzo (a Castel di Sangro dal 1 al 14 agosto). Per l'occasione il presidente del Napoli ha parlato della stagione appena finita, elogiando Conte e facendo anche ironia sulle voci di calciomercato. Le cose sono andate di lusso, benissimo. Non bisogna dimenticarsi che la grande capacità di Antonio Conte è stata la capacità di far fronte agli incidenti che possono capitare. Lui è stato all’altezza della situazione, risolvendo qualsiasi problema. Merito a lui se siamo riusciti a vincere uno scudetto in cui qualcuno diceva “mah, gli altri club sono deboli”. Falso, falsissimo, questo era un campionato della Madonna, con tutto il rispetto. Bologna, Lazio, Roma hanno dato del filo da torcere a tutti".

E poi ancora: "Non è detto che il punteggio sia tutto. Una volta si è vinto a 102 punti, noi ne abbiamo fatti 91 senza vincere. In altri campionato non ho visto questi grandi punteggi. Le istituzioni calcistiche non hanno capito che questo sport è in crisi. C’è qualcosa nel sistema calcio che non funziona. Il problema è che noi siamo protagonisti di un teatrino per gli altri. Il mercato? Non mi fate domande sciocche, “chi compri e chi non compri”, diamo spazio al Trentino, rendiamo giustizia a queste realtà che accoglieranno i tifosi come ogni anno. Riusciamo ad accoglierli in Italia evitando di andare all’estero. Siamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla. Leggo che stiamo comprando 50 giocatori, e io mi faccio molte risate. Sembra che tutti quelli che sono sul mercato li abbiamo comprati noi. Molto divertente”.