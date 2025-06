Osimhen, l’Al-Hilal insiste: De Laurentiis chiede 70 milioni Il nigeriano fa i capricci, ma potrebbe cedere alla maxi offerta da 30 milioni l’anno

Difficile vedere annunci nella breve sessione di mercato di questi giorni, che terminerà già martedì prossimo. Ma il Napoli si sta muovendo con intensità: il grande colpo, ancora una volta confermato da De Laurentiis, è Kevin De Bruyne, attualmente al Manchester City. Il centrocampista belga è impegnato con la sua nazionale: lunedì l’ultima partita e poi sarà pronto per le visite mediche.Non si registrano intoppi, anche se il calciatore ufficialmente potrà essere tesserato soltanto dal 1 luglio. Sono immimenti anche le visite del difensore Luca Marianucci dell’Empoli. In questo caso si proverà a fare tutto entro il10 giugno, anche se il destino delcalciatore potrebbe essere lontano da Napoli. Bisognerà capirecome evolverà il mercato. Ma soprattutto, il Napoli potrebbe chiudere velocemente la cessione diVictor Osimhen.

Dopo aver lasciato l’Inter SimoneInzaghi è diventato il nuovo allenatore degli arabi dell’Al-Hilal, già sulle tracce di Osimhen. L’ex tecnico dell’Inter ha dato il via libera e si lavora alla cessione con tempi forse brevi: la richiesta del Napoli sono i 70 milioni della clausola. Dopo il no registrato giovedì, l’Al Hilal non molla la presa su Victor Osimhen. Secondo “L’Equipe” il club saudita - che ha ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore - avrebbe deciso di pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria fissata dal Napoli perl’estero ma non avrebbe ancora l’accordo col giocatore: 35 milioni di euro a stagione più 5 di bonus l’offerta, 40+5 la richiesta. La trattativa avrebbe subito un rallentamento ma la volontà dell’Al Hilal resta quella di mettere sotto contratto Osimhen e battere la concorrenza del Galatasaray. I turchi, dove l’attaccante ha giocato in prestito nell’ultima stagione, vorrebbero trattenerlo ma chiaramente con cifre diverse