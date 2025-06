Osimhen via con la clausola, tutto rimandato. Ma ora tocca a Marianucci Il no del nigeriano all'Al-Hilal fa saltare i piani, ora si tratta col Galatasaray per la conferma

Era il giorno in cui il presidente De Laurentiis pregustava i 70 milioni della clausola di Osimhen, pronti da reinvestire sul mercato estivo. E invece l'ennesimo capriccio del nigeriano ha rinviato la sua cessione. Sembrava tutto fatto con l'Hal-Hilal: l'ingaggio monstre da 30 milioni di euro sembrava irrinunciabile, e invece l'attaccante ha detto no. Smentite dai fatti le voci che davano il trasferimento in Arabia ormai concluso, e quindi tutto si rimette in discussione.

Non è chiaro cosa vorrà fare Osimhen, anche se c'è un'ipotesi che porta alla conferma al Galatasaray, che vorrebbe trattenere il suo bomber. Per il Napoli cambia poco, visto che la clausola resta fissata a 75 milioni, anche se per gli arabi De Laurentiis sembrava pronto a un piccolo sconto. E intanto domani dovrebbe arrivare il difensore dell'Empoli Luca Marianucci, che svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto. Serata particolare, invece, per i tre azzurri Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Questa sera contro la Moldovia l'ultima partita con Spalletti in panchina, esonerato ieri da Gravina e che proverà a chiudere la sua esperienza con l'Italia con una vittoria.