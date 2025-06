Il mercato del Napoli parte con Marianucci, ma l'attesa è tutta per De Bruyne Visite mediche a Roma per il difensore dell'Empoli, ma si aspettano quelle del centrocampista belga

Il Napoli ha approfittato della breve e inedita parentesi di mercato di giugno, aperta per il mondiale per club, per mettere subito a segno il primo acquisto estivo. Si tratta di Luca Marianucci, difensore dell'Empoli acquistato per circa 10 milioni a titolo definitivo. Il 20enne ha trovato sempre più spazio nella sfortunata stagione dei toscani, retrocessi in Serie B, ma ha fatto abbastanza per finire nel mirino del ds Manna. Contratto di 5 anni e un ruolo di comprimario, probabilmente al posto di Rafa Marin, lo spagnolo che mai si è integrato nelle rotazioni di Conte. Ma l'attesa più grande è per Kevin De Bruyne, ieri grande protagonista nella rocambolesca vittoria per 4-3 del Belgio contro il Galles.

Per il centrocampista del Manchester City un assist e un gol. A segno anche Lukaku. Il 33enne è prossimo allo svincolo con gli inglesi e il Napoli lo aspetta: da capire la tempistica, ma probabilmente se ne riparlerà più avanti, visto che De Bruyne sarà ufficialmente svincolato solo a partire dal 1 luglio. Intanto il calciatore, da oggi ufficialmente in vacanza, è atteso a Roma per le visite mediche. E mentre la Nazionale italiana saluta Spalletti e cerca il nuovo allenatore dopo il "no" di Ranieri, il Napoli si pone come squadra da battere per il prossimo campionato. Con Conte assoluta certezza e un mercato già partito.